تظاهرات في جورجيا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

تبليسي-سانا

تظاهر المئات من الأشخاص في عدة مدن جورجية احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن العقوبات الغربية ضد روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن وزارة الداخلية الجورجية قولها في بيان: “إن المتظاهرين حاولوا قطع الطرق الرئيسية في العاصمة تبليسي” لافتة إلى أنه تم احتجاز20 شخصاً منهم .

وكانت أسعار الوقود في جورجيا قد سجلت قفزات حادة في شهري شباط وآذار الماضيين حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 12 بالمئة خلال أسبوع ووصلت كلفة اللتر الواحد إلى أكثر من 1.7 دولار.

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