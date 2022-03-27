إخماد حريق في مستودع للأوراق التالفة بفرع مصرف التوفير في درعا

درعا-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء درعا مساء اليوم حريقا نشب في مستودع للأوراق التالفة والمنسقة ضمن مقر فرع مصرف التوفير وسط مدينة درعا.

وذكر قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفوج سيطر على الحريق قبل توسعه باتجاه باقي أقسام الفرع والمباني الخاصة المجاورة مبيناً أن عناصر الفوج بذلوا جهداً كبيراً لإخماده بالسرعة المطلوبة.

ولفت المحاميد إلى أن الأضرار اقتصرت على الأوراق والأضابير والدفاتر القديمة التي تم في فترة سابقة تنظيم محضر لإتلافها كما ذكر مدير فرع مصرف التوفير.