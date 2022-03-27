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أوليانوف: استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستحيل

2022-03-27

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية “مستحيل” مشيراً إلى انه من الصعب التعليق على تصريحات أمية صادرة عن مسؤولين في كييف.

وقال أوليانوف تعليقاً على تصريح مستشارة وزيرة الطاقة الأوكرانية أولينا زركال حول استبعاد روسيا من الوكالة إنه “من الصعب بالنسبة لي أن أعلق على التصريحات الأمية لمستشارة الوزير الأوكراني” داعياً المستشارة إلى أن تتعرف على الميثاق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تفهم أنه من المستحيل استبعاد روسيا أو أي  دولة أخرى من الوكالة.

وأضاف أن مثل هذا الخيار غير منصوص عليه في الميثاق الأساسي للوكالة.

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