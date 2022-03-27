لجنة التحقيق الروسية: توثيق جرائم التعذيب التي يمارسها النازيون في أوكرانيا تمهيداً لمحاكمتهم

موسكو-سانا

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق كافة جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها النازيون الجدد في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن اللجنة قولها في بيان اليوم إن باستريكين طالب بتوثيق هوية جميع المتورطين في تعذيب الأسرى لتقديمهم إلى العدالة.

وانتشرت مشاهد على الإنترنت تظهر تعذيب النازيين الأوكرانيين للأسرى في إحدى قواعدهم في مدينة خاركوف رغم إصابتهم ومن دون تقديم أي مساعدة طبية لهم.

في سياق متصل أعلنت شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية أن سبعة جنود من اللواء 54 الأوكراني سلموا أسلحتهم وانضموا لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الشرطة في بيانها: “ألقى سبعة جنود من اللواء 54 أسلحتهم طواعية وانضموا لصفوف قوات جمهورية دونيتسك الشعبية”.

يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس انضم 405 عسكريين أوكرانيين طوعا لصفوف قوات دونيتسك.

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