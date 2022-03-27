افتتاح سوق شعبي في بلدة صحنايا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتح في بلدة صحنايا بريف دمشق سوق شعبي يضم مختلف أنواع السلع والمنتجات الزراعية والغذائية الريفية التي كانت تشغل الأرصفة والشوارع في البلدة.

وأوضح رئيس المجلس المحلي في البلدة عصام زين الدين في تصريح لمراسلة سانا أن السوق الواقع بمنطقة الكورنيش الشرقي ومساحته ألف متر مربع يدعم إيرادات المجلس المحلي ويمكن توسعته ليصل إلى نحو ثلاثة آلاف متر مشيراً إلى أنه يضم حاليا 67 إشغالاً منها 24 إشغالاً مخصص لأسر الشهداء.

وأشار زين الدين إلى أن السوق ألغى إشغال الأرصفة وشوارع البلدة وخلق مكانا بديلاً لبيع المنتجات الريفية بطريقة صحيحة وسوقاً موازية لسوق البلدة الرئيسي بأسعار مقبولة من خلال اختصار حلقات البيع والوساطة وبيع المادة مباشرة من المنتج إلى المستهلك إضافة إلى خلق فرص عمل لأسر الشهداء.

ولفت زين الدين إلى أن السوق مخدم ومنار على الطاقة البديلة وتم تشجير مدخله وأطرافه بنحو 110 أشجار لإعطائه طابعاً جمالياً.

محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران بين أن السوق خطوة مهمة يجب أن تفعل في جميع المجالس المحلية لإزالة التعديات على المرافق العامة والخدمات ولتقديم سلع للمواطنين في مكان واحد وبأسعار معتدلة ورفع ميزانية هذه المجالس جراء تقاضيها رسوماً متواضعة لقاء هذه الخدمات.

سفيرة إسماعيل

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