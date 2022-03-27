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قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي

2022-03-27

دمشق-سانا

وافق مجلس التعليم العالي على منح مهلة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات للعام الدراسي 2019-2020.

كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على تسوية أوضاع طلاب جامعة الفرات الذين فقدت نتائج موادهم الامتحانية نتيجة ظروف الحرب وكذلك على حل الإشكالات المتعلقة بالمواد غير المتماثلة لطلاب فرع إدلب المستضافين في الجامعات الأخرى.

ومنح المجلس في قرار آخر فصلاً دراسياً للطلاب المستنفدين لفرص التسجيل في الجامعات الخاصة.

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