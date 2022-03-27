افتتاح معرض تسويق منتجات المرأة العاملة باللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتح المكتب التنفيذي لاتحاد عمال محافظة اللاذقية اليوم معرض (تسويق منتجات المرأة العاملة) في فندق القصر والذي يضم أعمالاً ومنتجات يدوية لنساء خضعن لدورات تدريبية نظمها الاتحاد.

أمين سر اتحاد عمال المحافظة رئيسة لجنة المرأة العاملة ليلى أسبر أكدت لمراسلة سانا أن المعرض يستمر حتى الثلاثاء القادم وهو نتاج مشروع (دعم اقتصاديات الأسرة) الذي أطلقه الاتحاد العام لنقابات العمال لإقامة المعارض ومساعدة المرأة العاملة على تسويق منتجاتها.

بدورها أكدت رونق ناصيف أمينة سر مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات باللاذقية أن السيدات اللواتي خضعن للدورات التي أقامها الاتحاد قدمن منتجات يدوية متنوعة ومتميزة وخصوصاً على صعيد أدوات التنظيف والخياطة.

وبينت ملكة ديب التي تشارك بالمعرض بسجاد مصنوع على النول أن المعرض قدم لها فرصة مهمة لعرض أعمالها والتسويق لها بينما أوضحت مريم سقاطي مشاركة بصناعة الصابون والمنظفات أن المعرض أتاح لها فرصة الانخراط بالسوق والتعرف على أذواق المستهلكين من خلال التعامل المباشر معهم.

وعرضت ديمة عمران منتجاتها من المربى والعصائر والمخللات والجبن مشيرة إلى أن المعرض حافز للسيدات على العمل والإنتاج فيما قدمت كل من لين كومين وهالة الوزة مشغولات من الكروشيه والإكسسوارات مؤكدتين أن المعرض فرصة لتسويق منتجاتهما وتحقيق مردود مادي يساعدهما على إعالة أسرهما.

منال عجيب

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