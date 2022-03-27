حمص.. وفاة طفلين جراء حريق بأحد المنازل في حي الإنشاءات

حمص-سانا

توفي طفلان من جراء حريق اندلع اليوم بمنزل قرب دوار النخلة بحي الإنشاءات في مدينة حمص.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول نشوب حريق بأحد المنازل في حي الإنشاءات وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج إطفاء حمص وفرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على إجلاء قاطني المنزل منه وإخماد الحريق.

وأشار عاقل إلى أن الدخان الكثيف أثناء احتراق المنزل أدى إلى اختناق ووفاة طفلة بعمر 10 سنوات وطفل 8 سنوات بينما نجا طفل ثالث لافتاً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency