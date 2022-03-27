إعادة التغذية الكهربائية للحسكة بعد صيانة عطل فني

الحسكة-سانا

أنهت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة صيانة العطل الفني الذي طرأ على خط توتر 230 ك.ف الطبقة-البواب وأعادت الخدمة الكهربائية لمختلف مدن ومناطق المحافظة.

وبين مدير الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية أنهت صيانة العطل الفني الذي لحق بالشبكة الكهربائية في منطقة سودة وعبد جنوب غربي مدينة الحسكة عبر استبدال عدد من العوازل الخاصة بأبراج نقل الطاقة وتمت إعادة تغذية المحطات الكهربائية المنتشرة في أرجاء المحافظة بالتتابع لتغذية المشتركين بالتيار الكهربائي.

وتعرض خط 230 ك.ف الطبقة-البواب ليلة أمس لعطل فني أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عموم أرجاء المحافظة حيث عملت الشركة العامة لكهرباء الحسكة على تغذية القطاعات الخدمية كالمخابز والمياه والمشافي والمطاحن خلال فترة الانقطاع من الكهرباء المنتجة من محطة توليد السويدية.

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