صفي الدين: المقاومة قوية وقادرة على مواجهة أي عدوان إسرائيلي

بيروت-سانا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن المقاومة قادرة على مواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان مشيراً إلى أن هذا العدو أصبح يائساً من إمكانية القضاء على المقاومة ومواجهتها.

وفي كلمة له اليوم خلال حفل في جنوب لبنان قال صفي الدين: “إن البعض يحيك ويتآمر ويأتي بمشاريع جديدة من خلال السياسة والإعلام والحصار بهدف الضغط على المقاومة اللبنانية ولكنها قوية ولا خوف عليها من أي تأثيرات”.

وشدد صفي الدين على أن العالم اليوم يتغير وبالتالي فإن “من يكتب مستقبل لبنان في إطار التغيرات العالمية والدولية والإقليمية هو من يمتلك القوة والإرادة”.

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