زراعة أكثر من 4800 دونم بالخضار الشتوية بالسويداء

السويداء-سانا

وصلت المساحات المزروعة بالخضار الشتوية بالسويداء خلال الموسم الحالي إلى 4880 دونماً في مختلف مناطق المحافظة بنسبة تنفيذ 140 بالمئة من خطة زراعتها البالغة 3470 دونماً.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن زراعات الخضار الشتوية في المحافظة تشمل الفول والبازلاء والملفوف والقرنبيط والثوم والبصل والجزر ويعتمد أغلبها على السقاية عبر الري بالتنقيط أو مياه الآبار.

وعزا المهندس شهيب تجاوز المساحات المزروعة بالخضار الشتوية الخطة المقررة إلى الإقبال على زراعتها وخاصة الملفوف والقرنبيط والبازلاء نظراً لجدواها الاقتصادية وزيادة الطلب عليها بالأسواق.

وأنتجت محافظة السويداء الموسم الماضي 3854 طناً من الخضار الشتوية ضمن المساحات التي تمت زراعتها والتي بلغت 3790 دونماً.

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