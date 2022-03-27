الدفاع الروسية: استهداف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 67 منشأة عسكرية أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم حصيلة جديدة لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا مع دخولها شهرها الثاني لافتة إلى استمرار القوات الروسية بتوجيه ضربات صاروخية وجوية لأهم المرافق العسكرية الأوكرانية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية إن “الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 67 منشأة حربية أوكرانية بينها مركزان للقيادة و3 مستودعات ميدانية للأسلحة والذخائر و 11 مركزا محصنا لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية و20 موقعاً لحشد المعدات القتالية”.

وأوضح كوناشينكوف أنه “تم يوم أمس تدمير قاعدة كبيرة للوقود في محيط مدينة لفوف كانت تزود بالوقود القوات الاوكرانية في المناطق الغربية لأوكرانيا وكذلك ضواحي كييف بواسطة اسلحة جوية روسية عالية الدقة وذات مدى بعيد “لافتاً أيضاً إلى أنه تم بصواريخ مجنحة دقيقة الإصابة تدمير ورشة تصليح في مصنع لفوف كانت تتولى إصلاح وتحديث المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي المضاد من طرازي تور و س 125 وكذلك محطات راديو رادارية للقوات الجوية الاوكرانية ووسائط الدفاع بالراديو والتصويب للدبابات.

وأضاف كوناشينكوف إن الأسلحة البحرية الروسية عالية الدقة وذات المدى البعيد دمرت أيضا مستودعاً للأسلحة والمنظومات الصاروخية المضادة للطيران من طرازي س 300 و بوك في بلدة بليسيتسكويه على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من كييف.

وكشف كوناشينكوف عن تمكن وسائط الدفاع الروسية المضادة للطيران الليلة الماضية من إسقاط 18 مسيرة أوكرانية في بلدات نوفي باسانيو وبيسكامي وبوريسبول وفيشنوفي وكروكوفكوي وبيتروفسكي.

وخلص كوناشينكوف إلى القول انه تم منذ بدء العملية الخاصة تدمير 289 من المسيرات و 1656 من الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة و169 من راجمات الصواريخ و 684 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 1503 من المركبات العسكرية الخاصة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب الليلة الماضية عن فخر روسيا بأداء قوات حرسها الوطني مهامها بشجاعة خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.

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