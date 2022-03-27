استجابة لاعتراضاتهم… قرار جديد بإعادة فرز المسرحين

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التنمية الإدارية قراراً يقضي بإعادة فرز الناجحين في المسابقة والاختبار الخاص بالمسرحين من خدمة العلم حسب توافر الاحتياج الفائض المعلن في المسابقة والذي يتناسب مع المؤهل العلمي للمسرح.

وتضمن القرار وفق ما نشرته الوزارة على قناتها الرسمية على التلغرام إنهاء العمل بالعقود المبرمة مع المسرحين المعاد فرزهم وتبرم معهم عقود وتصدر لهم قرارات تنفيذ جديدة وتنقل أضابيرهم إلى الجهات المعاد فرزهم إليها بالتنسيق مع تلك الجهات.

ووفقاً للقرار تحدد المدة القانونية لاستكمال الأوراق الثبوتية للتعاقد لجميع المسرحين من خدمة العلم والناجحين في مسابقة المسرحين من تاريخ صدور هذا القرار لغاية نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 7-4- 2022.

ودعت الوزارة المسرحين من خدمة العلم والناجحين في مسابقة المسرحين ممن لم يستكملوا الأوراق الثبوتية للتعاقد إلى مراجعة الجهات العامة التي تم فرزهم إليها لاستكمال الأوراق اللازمة للتعاقد حتى تاريخ 7-4-2022.

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