اختتام بطولة الجمهورية بمصارعة الأذرع للرجال والسيدات

اللاذقية-سانا

بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من معظم المحافظات وهيئتي الجيش والشرطة أقام اتحاد بناء الأجسام بطولة الجمهورية بمصارعة الأذرع للرجال والسيدات وذلك في ملعب الباسل باللاذقية.

وفاز ببطولة الأوزان بفئة الرجال فيليب غريب بوزن 65 كغ ومحمد كوجان بوزن 70 كغ ومحمد نور باش بوزن 75 كغ ومحمد عمران بوزن 80 كغ و زين حوا بوزن 85 كغ ومحمد بعيرة بوزن 90 كغ ووسيم عليوي بوزن 100 كغ وعبد الله فاضل بوزن 110 كغ وحسن المصري بوزن فوق 110 كغ وبفئة السيدات فازت شهد شعار بوزن 55 كغ وساندرا عبيد بوزن 60 كغ وثريا شاش بوزن 75.

رئيس اتحاد بناء الأجسام منار هيكل قال في تصريح لـ سانا إن البطولة شهدت منافسات قوية واتسمت بالندية وشكلت فرصة للاحتكاك وتبادل الخبرات بين لاعبي المحافظات وهيئتي الجيش والشرطة مبيناً إن البطولة حظيت بمشاركة نخبة متميزة من أبطال اللعبة.

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