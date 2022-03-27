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بيلاروس تكشف عن التحاق خمسين من مواطنيها المتطرفين بالزمر النازية في أوكرانيا

2022-03-26

مينسك-سانا

أعلن الأمن البيلاروسي أن 50 مواطناً يقاتلون في أوكرانيا ضد القوات الروسية في صفوف تنظيم الكتيبة البيلاروسية التي تشاطر النازيين الجدد نشاطهم في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن نائب جهاز مكافحة الجريمة المنظمة التابع لوزارة الداخلية البيلاروسية ميخائيل بيدونكيفيتش قوله “هناك 50 شخصاً من التابعين للمعارضة في الخارج أعلنوا مشاركتهم في القتال وسوف يلاحقون بتهمة المشاركة في نزاع مسلح على أراضي دولة أجنبية”.

وذكر بيدونكيفيتش أن زعماء المعارضة البيلاروسية القاطنين في الخارج يروجون لأنشطة هذه الكتيبة المتطرفة وهم المسؤولون عن تشكيلها.

كما كشف بيدونكيفيتش عن خطط لإلحاق الأضرار بالسكك الحديدية البيلاروسية مبيناً أن الأشخاص الضالعين في التخطيط لهذه الأعمال التخريبية تم ضبطهم ومصيرهم السجن.

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