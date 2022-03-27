بوتين: روسيا فخورة بحرسها الوطني الذي يؤدي مهامه في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فخر روسيا بأداء قوات حرسها الوطني مهامها بشجاعة خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.

ونقلت وكالة “تاس” عن بوتين قوله في فيديو مصور اليوم: “الحرس الروسي الذي تم تشكيله قبل ستة أعوام أصبح جزءا لا يتجزأ ورابطا وثيقا في نظام الدولة لضمان القانون والنظام وحماية حقوق مواطنينا ومصالحهم”.

وأضاف بوتين إن الحرس الروسي يقدم مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وحماية النظام العام وخاصة المرافق الحيوية ويحقق نتائج مهمة في هذه المجالات وغيرها من ميادين العمل المسؤولة.

وأشار بوتين إلى أن جنود الحرس الوطني الروسي يسعون جاهدين لإضافة أفضل المعايير المهنية خلال خدمتهم اليومية في ظل الاحترام العميق والصادق لقدامى المحاربين في قوات الأمن الداخلي وهياكل الحرس الروسي الحديث.