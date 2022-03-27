الرئيس الصربي: لن ننضم إلى حلف الناتو الذي قتل أطفالنا

بلغراد-سانا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده لن تنضم إلى حلف الناتو احتراما لذكرى أطفالها الذين قتلهم الحلف عام 1999 مؤكداً أن صربيا ستدافع عن سمائها وأرضها بنفسها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فوتشيتش قوله خلال تجمع انتخابي بمدينة أوزيتش “يجب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع الجميع .. هم كبار وأقوياء ولكن لا ينبغي لنا أبدا الانضمام إلى الناتو لأننا لا نجرؤ على نسيان الأطفال الذين قتلوهم ويجب أن نكون أقوياء ونتحلى بالصلابة بما يكفي للدفاع عن أرضنا وسمائنا”.

وكانت صربيا شهدت الأسبوع الماضي مسيرات حاشدة حملت شعار “نحن ضد الناتو” أحيا فيها المواطنون الصرب ذكرى ضحايا قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا قبل 23 عاما.

وأكد فوتشيتش أمس أن حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة ارتكب ابشع الجرائم بحق المدنيين خلال العدوان الذي شنه على جمهورية يوغسلافيا الاتحادية السابقة 1999 دون تفويض شرعي من مجلس الأمن الدولي.

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