ديلي ميل: نجل بايدن ضالع في تمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

لندن-سانا

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وثائق تؤكد جزئيا صحة الاتهامات الروسية الموجهة لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بضلوعه في تمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وكان قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية إيغور كيريلوف كشف عن وثائق ومعلومات استخبارية تؤكد ضلوع الوكالات الحكومية الأمريكية في نشاط المختبرات البيولوجية الأوكرانية وتمويلها من قبل مؤسسات قريبة من القيادة الأمريكية الحالية ولا سيما عبر صندوق الاستثمار “روزمونت سينيكا” الذي يرأسه هانتر بايدن.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن المخابرات الغربية اعتبرت ما كشفه القائد العسكري الروسي حيلة دعائية لتبرير التدخل العسكري في أوكرانيا لكن رسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر تظهر أنه ساعد في تأمين تمويل بملايين الدولارات لشركة ميتابيوتا وهي شركة مقاولات بوزارة الدفاع ومتخصصة في البحث عن الأمراض المسببة للأوبئة التي يمكن استخدامها كأسلحة بيولوجية.

وأضافت الصحيفة: إن شركة ميتابيوتا قدمت لشركة غاز أوكرانية تحيط بها شبهات فساد تحمل اسم بوريسما مشروعاً علمياً يتضمن مختبرات ذات مستوى عال من الأمن البيولوجي في أوكرانيا على الرغم من أن ميتابيوتا هي ظاهريا شركة بيانات طبية إلا أن نائب رئيسها أرسل بريدا إلكترونيا إلى هانتر في عام 2014 يصف فيه كيف يمكنهم تأكيد استقلال أوكرانيا الثقافي والاقتصادي عن روسيا وهو هدف غير عادي لشركة تكنولوجيا حيوية.

وبينت الصحيفة أن شركة ميتابيوتا تدير عملها في أوكرانيا لصالح شركة “بلاك اند فيتش” الدفاعية الأمريكية التي قامت ببناء مختبرات في أوكرانيا لتحليل الأمراض الفتاكة والأسلحة البيولوجية.

وحسب الصحيفة التي حصلت على رسائل بريدية متبادلة بين نجل بايدن وشركائه فقد ناقشت الرسائل كيف يمكن أن تصبح مراقبة الشركة للبيانات الطبية أداة أساسية للحكومات والشركات التي تتطلع إلى اكتشاف تفشي الأمراض المعدية.

وقالت الصحيفة: إن نجل الرئيس بايدن استثمر وزملاؤه 500 ألف دولار في ميتابيوتا واستطاعوا جمع عدة ملايين من الدولارات لتمويل الشركة من عمالقة الاستثمار بما في ذلك غولدمان ساكس.

وأكدت الصحيفة أن رسائل البريد الإلكتروني تظهر أن هانتر كان متورطا بشكل خاص في عمليات ميتابيوتا في أوكرانيا ووفقا للرسائل أشارت عروض نجل بايدن للمستثمرين إلى أنهم لم يجمعوا التمويل للشركة فحسب بل ساعدوها أيضا في الحصول على عملاء جدد.

وتشير رسائل البريد الإلكتروني وبيانات عقود الدفاع التي تمت مراجعتها بواسطة “ديلي ميل” إلى أن هانتر كان له دور بارز في التأكد من أن ميتابيوتا كانت قادرة على إجراء أبحاثها حول مسببات الأمراض على بعد بضع مئات من الأميال من الحدود مع روسيا وتظهر سجلات الإنفاق الحكومي أن وزارة الدفاع منحت عقدا بقيمة 4ر18 مليون دولار لشركة ميتابيوتا بين شباط 2014 وتشرين الثاني 2016 مع تخصيص 307091 دولارا لمشاريع أبحاث أوكرانيا.

كما قامت وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأمريكية أيضا بتكليف شركة “بلاك اند فيتش” بناء مختبر مستوى السلامة البيولوجية 3 في أوديسا عام 2010 والذي قدم معدات وتدريبا محسنا لتحديد مسببات الأمراض الخطيرة بشكل فعال وآمن.

كما حصلت “بلاك اند فيتش” على عقد إضافي مدته خمس سنوات بقيمة 85 مليون دولار في عام 2012 وتستخدم هذه المعامل في دراسة العوامل المعدية أو السموم التي قد تنتقل عبر الهواء وتسبب عدوى قاتلة كما تقول وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت عن تشكيل شبكة مكونة من حوالي 30 معملا بيولوجيا في أوكرانيا بتكليف من وزارة الدفاع الأميركية مبينة أن واشنطن أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على أعمال هذه المعامل.