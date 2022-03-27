موسكو تحذر من خطط للمتطرفين الأوكرانيين لتفجير سد في أوديسا

موسكو-سانا

حذر رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينتسيف من خطط النازيين المتطرفين في أوكرانيا لتفجير سد خاجيبي في أوديسا بعملية تخريبية مدمرة.

ونقلت وكالة تاس عن ميزينتسيف قوله في تصريح اليوم “في أوديسا وبناء على تعليمات من حاكم المقاطعة تم تلغيم سد خاجيبي الذي يخطط النازيون الجدد لتفجيره” محذرا من أنه اذا تم تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية فستغمر مياه السد المناطق السكنية المجاورة.

ولفت ميزنيتسيف الى ان سلطات كييف تتجاهل شعبها بالكامل وفي كل مكان ومستعدة للتضحية بالأبرياء لتحقيق الأهداف الجيوسياسية لأسيادها الغربيين.

وأعلن ميزينتسيف فتح ممر إنساني بحري لخروج السفن المدنية الأجنبية من الموانئ الأوكرانية مؤكدا أن الجانب الأوكراني لا يقدم أي ضمانات أمنية لسلامة الملاحة التجارية.

وقال ميزينتسيف “نؤكد مرة أخرى أنه من جهة روسيا لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية وتأكيدا على ذلك تفتح روسيا يوميا من الساعة الـ 8 صباحا حتى الـ 7 مساء ممرا بحريا إنسانيا لكن الجانب الأوكراني حتى الآن لم يؤكد استعداده لضمان سلامة خروج السفن الأجنبية ويتجنب بأي طريقة ممكنة التفاعل من أجل حل هذه القضية”.

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