اليمن يعلن تعليق العمليات العسكرية داخل الأراضي السعودية 3 أيام

صنعاء-سانا

اعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكل الأعمال العسكرية باتجاه الاراضي السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام بشكل أحادي.

وأكد المشاط في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للصمود ومرور سبعة أعوام على العدوان على اليمن الاستعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزم النظام السعودي بإنهاء الحصار ووقف غاراته الجوية على الأراضي اليمنية والتوقف التام عن دعم ميليشياته المحلية في اليمن لافتا الى ان تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مأرب أيضا.

كما أعلن المشاط الاستعداد التام للإفراج عن كل الأسرى الموجودين لدى الجيش واللجان الشعبية مقابل الإفراج الكامل عن الأسرى الموجودين لدى النظام السعودي.

ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ لترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات لضمان الافراج الكلي عن كل الأسرى من الجانبين مجددا تأكيده الحرص على السلام باعتباره غاية قصوى وهدفا أسمى.

كما طالب المجتمع الدولي بالتعاطي مع ملف السلام في اليمن كموضوع مقدس والابتعاد عن الزيف والادعاءات والمزايدات والتوقف عن كل المواقف والممارسات والأساليب المعيقة وقال: “نرى في الحصار وحجز سفن الوقود وحرمان الشعب اليمني من أبسط الحقوق الانسانية والقانونية والسعي المستمر لإدانة حقنا في الدفاع والإصرار على شيطنة موقفنا الوطني وإطلاق التوصيفات الجوفاء والحمقاء أعمالا غير ضرورية تتناقض مع مقتضيات ومتطلبات السلام ومبدأ بناء الثقة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency