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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في شيكاغو الأمريكية

2022-03-26

شيكاغو-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران اليوم جراء حادث إطلاق نار وقع في مركز للتسوق في ضواحي مدينة شيكاغو بولاية النيوي الأمريكية.

ونقلت وكالة “اسوشييتد برس” عن الشرطة المحلية قولها إن إطلاق النار وقع في قسم بيع الأزياء في مركز شيكاغو التجاري في قرية روزمونت شمال غرب المدينة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بينهما فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما دون أن توضح تفاصيل حول حادث إطلاق النار.

وكان شخصان قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء إطلاق نار داخل مطعم في ولاية فيرجينيا الأمريكية في الـ 19 من الشهر الجاري في حادث جديد من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يعزو المراقبون تكرارها إلى تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي إضافة إلى سهولة حيازة السلاح الفردي.

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