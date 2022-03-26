بيسكوف: بايدن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس فيها

موسكو- سانا

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس فلاديمير بوتين محذرا من أن مثل هذه التصريحات “تضيق أكثر نافذة الفرص المتوافرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم إن الاتهامات الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيق أكثر نافذة الفرص المتوافرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مضيفا أنه من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس فيها.

من جهته وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريحات بادين بـ “هيستيريا العاجزين” مؤكدا ضرورة خضوعه لفحص طبي.

وقال فولودين في قناته عبر تلغرام تحت عنوان “بايدن ضعيف ومريض وغير سعيد”:”لقد سمح رئيس الولايات المتحدة لنفسه مرة أخرى بإصدار بيان غير دبلوماسي ضد رئيسنا” مشيرا إلى أن أي شخص ضعيف أو مريض يمكن أن يتصرف على هذا النحو الذي تصرف به الرئيس الأمريكي.

وأضاف فولودين:”نحن نفتخر برئيسنا فلاديمير بوتين وبسلوكه.. وقدرته على التحمل تستحق الاحترام” داعيا في الوقت نفسه مواطني الولايات المتحدة لأن يخجلوا من رئيسهم كونه ربما يكون مريضا والأجدى أن يخضع لفحص طبي باعتباره رجلا غير سعيد.

وتابع فولودين:”سيتم شرح دوافع هذا السلوك بشكل أكثر احترافا من قبل الأطباء النفسيين”.

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