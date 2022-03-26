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2022-03-26

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وفاة شاب جراء انهيار سقف بناء في مدينة تدمر

تدمر-سانا توفي شاب مساء اليوم جراء انهيار سقف أحد الأبنية في حي العامرية على أطراف …

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