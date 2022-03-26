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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وقفة تضامنية للجالية السورية في روسيا دعماً لعملية حماية سكان دونباس
2022-03-26
فعاليات مميزة للجناح السوري ضمن معرض إكسبو دبي في أسبوعه الأخير
2022-03-25
عبد اللهيان: نقف إلى جانب سورية وحريصون على تعزيز العلاقات الاستراتيجية معها
2022-03-25
سورية تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق أهلنا في الجولان
2022-03-25
طهران: على القوات الأجنبية المتواجدة في سورية بشكل غير شرعي الانسحاب فوراً
2022-03-25
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
2022-03-24
روسيا تطالب غوتيريس بالإقرار علناً بأن تواجد القوات الأمريكية في سورية هو احتلال
2022-03-24
محليات
إصلاح عطل طارئ على خط المياه المغذي لمدينة دير الزور
2022-03-26
جمعية غراس التنموية تكرم 35 سيدة حققن قصص نجاح
2022-03-26
إزالة الثلوج المتراكمة على الطرقات في المناطق المرتفعة بالسويداء
2022-03-26
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2022-03-26
أهالي سويدان ودرنج بريف دير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
2022-03-26
نحو 2200 مشترك في خدمة (الفايبر نت) بسرعات مناسبة لكل الاحتياجات
2022-03-26
قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة تنضم لمشروع جريح الوطن
2022-03-26
رياضة
الجيش يتوج بلقب بطولة دوري كرة السلة للشباب
2022-03-26
الرومانية بيجو إلى ثالث أدوار بطولة ميامي للتنس
2022-03-26
السباح العالمي هشام المصري إنجازات وتاريخ حافل بالذهبيات
2022-03-26
الطليعة يفوز على عمال حماة في كأس الجمهورية بكرة القدم للبراعم
2022-03-26
رونالدو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد
2022-03-26
10 ميداليات لسورية في البطولة العربية للجودو
2022-03-26
الوحدة يتوج بلقب بطولة دوري كرة السلة للشابات
2022-03-26
اقتصاد
إطلاق سوق رمضان الخيري في دير الزور
2022-03-26
الأزمة الأوكرانية تتسبب بتوقف 11 بالمئة من الشركات الزراعية في إيطاليا
2022-03-26
انطلاق فعالية سوق العيلة (أهلاً رمضان) ببلدة خان أرنبة بالقنيطرة
2022-03-26
شركة (زنوبيا وشمرا).. إنتاج 400 قطعة بالدقيقة من مستلزمات الجراحة العامة
2022-03-26
بوتين يوقع قانوناً لحماية رجال الأعمال الروس والأصول التي يملكونها
2022-03-26
معدات للمستفيدين من دورات التدريب المهني لمشروع التطوير والتنمية الاجتماعية بحلب
2022-03-26
خطيب زاده: حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل (آرش-الدرة) المشترك
2022-03-26
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أهالي سويدان ودرنج بريف دير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
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القوات الروسية تسيطر على مركز قيادة للقوات الأوكرانية واستسلام عشرات العسكريين الأوكرانيين
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