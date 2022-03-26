قديروف يدعو قادة أوروبا للكف عن الانسياق وراء واشنطن

غروزني-سانا

دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف القادة الأوروبيين للكف عن إعادة سرد الخرافات عن الديمقراطية الأمريكية وإلى التفكير بعقلانية ووقف الانسياق وراء الأمريكيين.

وقال قديروف في قناته على موقع تلغرام اليوم: إن الولايات المتحدة مصاص دماء اقتصادي وعلى قادة أوروبا إنقاذ بلادهم منه” مخاطباً إياهم بالقول: “لا تدعوا راعي البقر الأحمق يدمر بقية العالم”.

ودعا قديروف القادة الأوربيين لأن يعملوا على تقييم الوضع بعقلانية قائلاً: “لديكم فرصة رائعة للتخلص من القمع الأمريكي في الوقت الذي يتولى فيه شخص مختل قيادة هذا البلد”.

وأشار قديروف إلى وجود العديد من الشركاء الأكثر مسؤولية في العالم والذين لا يلجؤون إلى الكيل بمكيالين.