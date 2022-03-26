بوريل: قريبون للغاية من التوصل لاتفاق في محادثات فيينا النووية

الدوحة-سانا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أن إيران والقوى الغربية (قريبون للغاية) من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

ونقلت وكالة رويترز عن بوريل قوله أمام منتدى الدوحة الدولي “نحن الآن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق وآمل أن يكون ذلك ممكناً”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد في وقت سابق اليوم الاقتراب من نقطة التوصل لتوقيع اتفاق مشيراً إلى أن بلاده تسعى خلال مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام.

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