حملة نظافة في سفح جبل الأقرع بدمر وسوق الصاغة الأثري بدمشق القديمة

دمشق-سانا

في إطار السعي للنهوض بالواقع الخدمي والارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المعالم الأثرية تنفذ محافظة دمشق حملة لتنظيف سفح جبل الأقرع المحاذي لعقدة الشام الجديدة في منطقة دمر وسوق الصاغة الأثري القديم بالقرب من الجامع الأموي.

مدير النظافة في المحافظة المهندس عماد العلي بين في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تشمل تنظيف سفح جبل الأقرع من النفايات والمخلفات مؤكداً أهمية الاعتناء بالنظافة العامة والتعاون مع عمال النظافة والالتزام برمي القمامة في الأماكن والأوقات المخصصة لها.

وأشار العلي إلى أنه تم تنظيم عدد من الضبوط بحق أصحاب المنازل المجاورة لجبل الأقرع ممن ارتكبوا مخالفات رمي النفايات والمخلفات بشكل عشوائي وعدم وضعها في الأماكن المخصصة لها وفقا لأحكام قانون النظافة العامة رقم 49 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.

وبهدف إظهار القيمة الجمالية والمعالم الحضارية الأثرية لدمشق القديمة بدأت أيضاً ورشات مديرية النظافة بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية السورية حملة تنظيف لسوق الصاغة الأثري بالمدينة القديمة حيث أكدت عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة انتصار جزماتي الدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة لحماية الآثار والحفاظ عليها ونشر الوعي الثقافي بين المواطنين حول ضرورة التعريف بالمعالم الأثرية في المدينة القديمة.

رئيس مجلس إدارة جمعية الأصدقاء إياد غانم بين أن المتطوعين بالجمعية بدؤوا بالتعاون مع مديرية النظافة ومكتب عنبر بمحافظة دمشق بأعمال تنظيف السوق الذي يقع قرب الجامع الأموي وتضمنت إزالة وترحيل الأعشاب وأغصان الأشجار والمخلفات منه.

وأشار الدكتور همام سعد معاون مدير عام الآثار والمتاحف إلى الأهمية الأثرية للسوق الذي يجسد الحقب التاريخية التي مرت على مدينة دمشق وحملات التنقيب التي تمت سابقاً فيه.

ونوه كل من مرهف قرموشي وأماني صقر طالبي الماجستير والمتطوعون في الجمعية بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية للحفاظ على هذه الأماكن وأن أعمال التنظيف تسهم بإعادة الرونق الجمالي لها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency