طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..