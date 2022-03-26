عرض مسرحي راقص لفرقة أوركيديا بحماة

حماة-سانا

قدمت فرقة أوركيديا للفنون المسرحية عرضها المسرحي الراقص (نتالي) على مسرح دار الثقافة بحماة ضمن احتفالية يوم المسرح العالمي لليوم الثاني وسط حضور لافت.

مخرج العرض أيهم عيشة قال في تصريح لمراسلة سانا “إن هذا العرض هو الأول لمسرحية نتالي وتدور أحداثها حول اضطهاد المجتمع وظلمه للمرأة لافتاً إلى أن العرض يتضمن أربع لوحات راقصة تعبر عن أحداث المسرحية.

وأضاف: إن الفرقة تضم ثلاث مجموعات (رقص ومسرح وموسيقا) ضمن مسعاها لتقديم لوحات راقصة ضمن قالب فني جميل يبرز الوجه الحضاري للسوريين في إبداعهم.

مدربا الرقصات في المسرحية سليمان غيبور ومنال الحموي أوضحا أن 20 راقصاً وراقصة شاركوا في العرض الذي تم التدريب عليه على مدى أربعة أشهر مشيرين إلى أن الفرقة قامت بالكثير من العروض في مختلف المحافظات وشاركت بالعديد من المهرجانات.

يذكر أن فرقة أوركيديا تعني زهرة الشمس وعمرها 7 سنوات وتضم أكثر من 70 شاباً وشابة أعمارهم بين 15 و 30 سنة.

سهاد حسن

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