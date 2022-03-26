بمشاركة 70 شاباً وشابة.. تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقتي اعرف وطنك ولسان الضاد بدرعا

درعا-سانا

نفذ فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع مديرية التربية اليوم المرحلة الثانية من مسابقتي اعرف وطنك (تاريخاً وحضارة) لطلاب الصف الثامن في مادة الاجتماعيات ولسان الضاد (سجل أنا عربي) لطلاب الصف العاشر في مادة اللغة العربية.

أمين فرع الشبيبة بدرعا داني بركات ذكر في تصريح لمراسل سانا أن المسابقة تهدف إلى اختيار المتميزين في المادتين للتأهل للمنافسة على مستوى سورية بفريقين كل منهما مؤلف من 5 شباب حاصلين على المراكز الخمسة الأولى في كل مادة على مستوى درعا.

بدوره قال ضياء الدين السعيد أمين رابطة الشهيد أمين النجار التابعة لفرع شبيبة درعا: إن الهدف من المسابقة تحفيز الشباب على المطالعة والقراءة والاهتمام بلغتهم الأم اللغة العربية وأرضهم وهويتهم والإلمام بكل تضاريس ومقومات أرض سورية مشيراً إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد منافسات على مستوى الروابط والمجمعات التربوية.

الطالبان محمد العبود صف عاشر وزينب سليمان صف ثامن أعربا عن سعادتهما بهذه المسابقة لجهة تنمية المهارات وصقلها من خلال التنافس الإيجابي مع الأقران.

قاسم المقداد

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