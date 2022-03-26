الاتحاد أهلي حلب يواصل صدارته لدوري كرة القدم لفئة الشباب

محافظات-سانا

واصل الاتحاد أهلي حلب صدارته لدوري كرة القدم لفئة الشباب بفوزه على المحافظة اليوم بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

واستمر الاتحاد بالصدارة رافعاً رصيده بهذا الفوز إلى 46 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط على الوثبة الذي فاز في هذه الجولة على النواعير بهدف دون رد.

وحقق الطليعة فوزاً كبيراً على الجهاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة وبهذا الفوز صعد الطليعة للمركز العاشر في ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة بينما بقي الجهاد بالمركز الرابع عشر والأخير برصيد ثلاث نقاط.

كما فاز تشرين على الجيش بهدفين دون رد وذلك خلال المباراة التي جرت بين الفريقين على أرض الملعب الصناعي في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية ليرفع تشرين رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس.

وفاز الحرية على العربي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء وبهذه النتيجة رفع الحرية رصيده إلى 26 نقطة بينما تجمد رصيد العربي عند 18 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وفي بقية المباريات فاز الكرامة على الوحدة 3-1 في لقائهما على ملعب الجلاء بدمشق وتعادل جبلة مع حطين بهدف لكل منهما في مباراتهما على أرض ملعب الأول.

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