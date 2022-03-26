انطلاق فعالية سوق العيلة (أهلاً رمضان) ببلدة خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

بمشاركة 100 شركة وطنية ينطلق غداً الأحد سوق العيلة “أهلاً رمضان” بالصالة الرياضية في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة ويستمر لغاية الـ 2 من نيسان 2022.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صنع في سورية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي في تصريح لمراسل سانا أن سوق العيلة أهلاً رمضان الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صنع في سورية سيكون فاتحة مهرجانات شهر رمضان المبارك في أكثر من مدينة ومحافظة بهدف دعم الأسر الفقيرة من ذوي الدخل المحدود.

ولفت قلعه جي إلى أن المهرجان يقام للمرة الثانية في محافظة القنيطرة لدعم القوة الشرائية للمواطن والتدخل الإيجابي في الأسواق من خلال تخفيض الأسعار وتقديم المنتج بحسومات تتراوح بين 30 و 40 بالمئة مقارنة بالأسواق التجارية.

وأشار قلعه جي إلى أنه سيتم تقديم قسائم خاصة بأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

غسان علي

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