الأمن الروسي يفكك خلية خططت لشن هجمات إرهابية جنوب البلاد

موسكو-سانا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم تفكيك خلية إرهابية من أربعة أشخاص تورطوا في التحضير لشن هجمات على عناصر قوات حفظ القانون في جمهورية بشكورتستان جنوب روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن الهيئة قولها في بيان: “تم احتجاز 4 مواطنين روس في مدينة أوفا عاصمة بشكورتستان متورطين في التحضير لتنفيذ هجمات على عناصر أمنية والترويج للفكر الإرهابي عبر الإنترنت” مضيفة أنه “خلال عمليات التفتيش تم العثور على قنبلتين يدويتين وعبوات حارقة إضافة إلى كتب تحمل أفكاراً متطرفة وأجهزة راديو وملابس ومعدات تستخدم في الظروف الميدانية بحوزة الموقوفين”.

وكانت قوات الأمن الروسية أحبطت في الـ 23 من الشهر الجاري مخططاً لشن هجوم إرهابي شمالي البلاد.

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