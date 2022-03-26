روسيا: العقوبات الغربية لا تمثل خطراً على قطاعاتنا الاقتصادية

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو أن مستوى الاستعاضة عن الاستيراد في الصناعات الحيوية بالبلاد بلغ نسبة تقارب المئة بالمئة مشدداً على أن العقوبات الغربية لا تمثل خطراً على روسيا يهدد القطاعات الاقتصادية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تشيرنيشينكو قوله خلال اجتماع حكومي مع ممثلي صناعة التكنولوجيات المعلوماتية في روسيا إن “مستوى استبدال الواردات في جميع المجالات الحرجة بالبلاد يتراوح بين 80 و100 بالمئة والحكومة تعمل بشكل منهجي طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه المرحلة من استبدالها”.

وأوضح تشيرنيشينكو أنه “لا يوجد خطر يهدد الدولة على الأقل في مجال الصناعة والقطاعات الاقتصادية” مشيراً إلى أن جميع مشاريع الإلكترونيات الدقيقة يتم ضمان تمويلها بفضل طلبيات الدولة.