مسؤول صيني: لا أثر للمتفجرات في موقع تحطم الطائرة المنكوبة

بكين-سانا

أكد قائد فريق الإطفاء والإنقاذ بمنطقة قوانغشي الصينية تشنغ شي اليوم أنه لم يتم العثور على أثر للمتفجرات في موقع تحطم طائرة (بوينغ 737) الصينية المنكوبة.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن شي قوله في تصريحات “بشكل إجمالي استلم المختبر الفيزيائي الكيميائي 66 عينة وتم الانتهاء بالفعل من اختبار 41 عينة حيث لم يتم العثور على مكونات المتفجرات التقليدية غير العضوية وكذلك مكونات المتفجرات العضوية في هذه العينات”.

يذكر أن طائرة ركاب تابعة لشركة (تشاينا ايسترن ايرلاينز) من طراز (بوينغ 737) تحطمت في الـ 21 من الشهر الجاري وعلى متنها 132 شخصاً جنوب غرب الصين.