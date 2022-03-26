خبير ألماني يحذر من عواقب العقوبات الغربية ضد روسيا على أوروبا

برلين-سانا

حذر الخبير الاقتصادي الألماني أيكا هامر اليوم من عواقب العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى انهيار اقتصاد ألمانيا وأوروبا بأسرها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن هامر قوله في مقابلة اليوم “قد نواجه ارتفاع سعر ليتر واحد من وقود الديزل إلى 6 يوروات بل وقد نواجه وضعاً لن يكون في مقدور غالبية سكان أوروبا التنقل في سيارات.. وبدون هذا سيتحول الغرب الغني إلى مجرد خيال”.

وأضاف هامر “إن الناس سيحملون السياسيين الأوروبيين المسؤولية عن ذلك لأن هذه المواجهة مع روسيا لا يوجد لها أي مبرر معقول” موضحاً أن الطبقة المتوسطة والسكان الأكثر فقراً في ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة هم الذين سيخسرون من هذا الوضع.

ولفت إلى أنه في حال انهيار الاقتصاد الألماني نتيجة هذه الإجراءات والعقوبات ضد روسيا ستنهار معه أوروبا بأسرها.

وكانت الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت حزماً واسعة من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

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