حسين الرحوم من التايكوندو والكيك بوكسينغ إلى قوة الرمي

درعا-سانا

يتميز الشاب حسين الرحوم في رياضة قوة الرمي لاعباً وحكماً ومدرباً حيث يمتلك مقومات الرياضي الناجح في الألعاب القتالية فهو يحمل حزاماً بنياً في التايكوندو وحزاما أسود في الكيك بوكسينغ وشهادة قبضة في قوة الرمي.

حسين الرحوم 22عاماً وصف في تصريح لـ سانا رياضة قوة الرمي بأنها رياضة قوة العقل والروح والجسد ورياضة اللكمات والركلات ورمي الخصم على الأرض وإخضاعه وتثبيته لافتاً إلى أن ما يميز هذه الرياضة اعتماد اللغة العربية أساساً في مصطلحاتها ومعطيات وأصول اللعبة على عكس الألعاب الأخرى التي تخضع للتسميات وأصول اللعب الأجنبية مؤكداً في الوقت نفسه أنه يطمح للمشاركة في البطولات العربية والدولية لرفع علم سورية عالياً فيها وحول مسيرته الرياضية بين الرحوم أنه انتسب لنادي تايكوندو بدمشق لعدم وجود ناد لهذه اللعبة في درعا وتدرج بنيل الأحزمة وصولاً إلى البني الكامل مبيناً أنه شارك في بطولة دمشق وحصل على المركز الثاني وفي بطولة الجمهورية للأشبال نال المركز الثالث مشيراً إلى أن حبه للرياضة دفعه للانتقال إلى الكيك بوكسينغ حتى الحصول على الحزام الأسود ومن ثم اتبع دورات لقوة الرمي والتدرج باللعبة حتى الوصول إلى مرتبة درجة القبضة.

يشار إلى أن الرحوم من مواليد جباب بريف درعا عام وهو طالب في السنة الثانية بكلية التربية قسم الإرشاد النفسي واتبع عدة دورات تدريبية وتحكيمية برياضة قوة الرمي.

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