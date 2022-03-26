القوات الروسية تسيطر على مركز قيادة للقوات الأوكرانية واستسلام عشرات العسكريين الاوكرانيين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السيطرة على مركز قيادة عسكري أوكراني في بلدة نيكولايفكا بضواحي كييف.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن المركز الذي تمت السيطرة عليه كان محصناً ومحمياً تحت الأرض وكان فيه العشرات من العسكريين الأوكرانيين”.

وأوضح البيان أن “61 عسكرياً أوكرانياً كانوا في المركز نصفهم من كبار الضباط في القوات المسلحة الاوكرانية استسلموا وألقوا أسلحتهم بشكل جماعي بسبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة والطعام” لافتاً إلى أنه تم إجلاء جميع هؤلاء العسكريين من منطقة القتال وتزويدهم بالمساعدة الطبية والطعام.

إلى ذلك نشرت الوزارة لقطات تظهر عمل المروحيات الروسية الضاربة خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وتبدو في اللقطات المروحيات الضاربة وهي تقصف أهدافا بدقة عالية في أوكرانيا.

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