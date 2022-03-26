الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير بأوكرانيا بصواريخ “كاليبر”

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فعاليات مميزة للجناح السوري ضمن معرض إكسبو دبي في أسبوعه الأخير
2022-03-25
عبد اللهيان: نقف إلى جانب سورية وحريصون على تعزيز العلاقات الاستراتيجية معها
2022-03-25
سورية تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق أهلنا في الجولان
2022-03-25
طهران: على القوات الأجنبية المتواجدة في سورية بشكل غير شرعي الانسحاب فوراً
2022-03-25
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
2022-03-24
روسيا تطالب غوتيريس بالإقرار علناً بأن تواجد القوات الأمريكية في سورية هو احتلال
2022-03-24
بوغدانوف: عودة سورية للجامعة العربية أمر مفيد لدول المنطقة ويسهم بتوفير استقرار أكبر لها
2022-03-24
محليات
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-26
4 رحالة أجانب يزورون تدمر بهدف تأليف كتاب عن سورية وحضارتها
2022-03-25
الحرارة غداً تميل للارتفاع مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية
2022-03-25
مهرجان جماهيري في مخيم اليرموك بدمشق بمناسبة يوم الأرض
2022-03-25
بيت (بهجة الحياة) يحتضن ذوي الاحتياجات الخاصة فاقدي ذويهم
2022-03-25
صندوق التخفيف من آثار الجفاف يبدأ استقبال طلبات المتضررين من الصقيع بريف دمشق
2022-03-25
مبادرة توعوية للتشجيع على أخذ اللقاح ضد كورونا في الحسكة
2022-03-25
رياضة
الأرجنتين تفوز على فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية
2022-03-26
مصر تهزم السنغال ضمن تصفيات كأس العالم
2022-03-25
تونس تهزم مالي في تصفيات كأس العالم
2022-03-25
المغرب يتعادل مع الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم
2022-03-25
الجزائر تهزم الكاميرون في تصفيات كأس العالم
2022-03-25
النواعير والاتحاد يتغلبان على الطليعة والحرية في دوري كرة السلة
2022-03-25
تعادل إيجابي لجبلة وحطين بدوري الشباب الممتاز
2022-03-25
اقتصاد
خطيب زاده: حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل (آرش-الدرة) المشترك
2022-03-26
موسكو: العقوبات الغربية ضد روسيا تقلل الثقة بالنظام النقدي العالمي الحالي
2022-03-26
ارتفاع أسعار النفط
2022-03-26
استطلاع: أغلبية الروس يؤيدون تسعير الغاز الروسي بالروبل
2022-03-25
بردى: لا تعديل على أسعار منتجاتنا
2022-03-25
لجنة تسويق الحمضيات في اللاذقية ترفع قيمة شراء المحصول إلى 800 ليرة للكيلو
2022-03-25
بازار (أفكار 4) في حمص بمشاركة 60 من أصحاب المهن اليدوية
2022-03-25
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الشريط الأخباري
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
11 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 38 ووفاة حالة واحدة
لجنة تسويق الحمضيات في اللاذقية ترفع قيمة شراء المحصول إلى 800 ليرة للكيلو
سورية تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق أهلنا في الجولان
فولودين: روسيا سترسل إلى البرلمانات الأوروبية وثائق حول تعذيب سلطات كييف لمواطنيها
طهران: على القوات الأجنبية المتواجدة في سورية بشكل غير شرعي الانسحاب فوراً
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 45 مم في حمام واصل بطرطوس
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الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ عالية الدقة من طرازي “كاليبر و أونيكس” لتدمير منشآت الجيش الأوكراني في منطقة ومحيط مدينة نيكولايف
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير بأوكرانيا بصواريخ “كاليبر”
2022-03-26
2022-03-26
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انظر ايضاً
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ عالية الدقة من طرازي “كاليبر و أونيكس” لتدمير منشآت الجيش الأوكراني في منطقة ومحيط مدينة نيكولايف
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