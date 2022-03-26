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عــاجــل الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ عالية الدقة من طرازي “كاليبر و أونيكس” لتدمير منشآت الجيش الأوكراني في منطقة ومحيط مدينة نيكولايف

الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير بأوكرانيا بصواريخ “كاليبر”

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الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ عالية الدقة من طرازي “كاليبر و أونيكس” لتدمير منشآت الجيش الأوكراني في منطقة ومحيط مدينة نيكولايف

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