الأرجنتين تفوز على فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية

بوينس آيرس-سانا

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً مستحقاً على نظيره الفنزويلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وسجل أهداف التانغو الأرجنتيني كل من نيكولاس غونزاليس وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي في الدقائق 34 و79 و82 من المباراة.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثاني الذي ضمن مسبقاً التأهل للنهائيات في قطر برفقة البرازيل والإكوادور وأوروغواي بينما تتنافس بيرو وكولومبيا وتشيلي على المركز الخامس لخوض ملحق مع منتخب آسيوي.

وتقام الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

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