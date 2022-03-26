خطيب زاده: حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل (آرش-الدرة) المشترك

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل آرش/الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.

وحول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن الحقل المشترك قال خطيب زاده في تصريح اليوم “وفقاً للضوابط والأعراف الدولية فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير من الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لذلك فإان الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقاً ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران”.

ولفت خطيب زاده إلى أن إيران أعلنت مراراً استعدادها للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية حول كيفية الاستثمار من الحقل المشترك ومواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار النتائج السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.

وأكد المتحدث أن إيران تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من حقل آرش/الدرة المشترك.

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