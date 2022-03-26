برلماني روسي: نتائج التحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية بأوكرانيا سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة

موسكو-سانا

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي فيكتور فودولاتسكي إن نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية بأوكرانيا والذي فتحته لجنة التحقيق الروسية سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة.

وأضاف فودولاتسكي في تصريح لوكالة تاس: “أمر رئيس لجنة التحقيق بشأن المختبرات البيولوجية يجري تنفيذه.. ويعمل محققون في المناطق التي سجلت فيها حالات تفش واسعة النطاق لمرض السل والتهاب الكبد ما يدل على أنها من صنع الإنسان”.

وأشار إلى أنه بعد جمع المواد وتحليلها سيتم تقديمها إلى الأمم المتحدة ومحكمة دولية مبينا أنه من الضروري محاسبة قيادة أوكرانيا التي سمحت بإجراء تجارب خطيرة على مواطنيها وقيادة الولايات المتحدة التي مولت هذه المختبرات.

وكان إيغور كيريلوف قائد قوات الحماية من الإشعاعات والسلاح الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي صرح مطلع الشهر الجاري بأن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي تقوده واشنطن لإصلاح نظام الرعاية الصحية الأوكراني أدت إلى ارتفاع لا يمكن السيطرة عليه في عدد الإصابات بأمراض معدية خطيرة للغاية.

بدوره ذكر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باسريكين أول أمس أن الهيئة فتحت قضية جنائية بخصوص تطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل وذلك بناء على معلومات حول إنشاء مختبرات بيولوجية سرية في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

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