مدفيديف: الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا ستدمر الاقتصاد العالمي

موسكو-سانا

قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا محذراً في الوقت نفسه من أن العقوبات الاقتصادية بدون قواعد التي بدأتها دول الغرب ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله.

وقال مدفيديف في حديث لوكالتي سبوتنيك و (آر تي) نشر اليوم “في الغرب يجمدون أصول المؤسسات المالية وحتى البنك المركزي بل وحتى يتحدثون عن الاستيلاء على هذه الأصول أي تأميمها” مضيفاً “هذه طبعاً حرب بدون أي قواعد وستكون نتيجتها تدمير بنية الاقتصاد العالمي برمته”.

وشدد مدفيديف على تصميم بلاده في الدفاع عن استقلالها وسيادتها وعدم إعطاء أي سبب للشك باستعدادها للرد بشكل لائق على أي تعد عليها وعلى استقلالها وعلى النهج الذي تسلكه.

وبشأن الحالات التي تملك روسيا خلالها حق استخدام الأسلحة النووية قال “هذه الحالات موضحة في وثيقة تم إقرارها بمرسوم رئاسي تتمثل في حال تعرض روسيا لضربة صاروخية مع استخدام وسائل التدمير النووي أو استخدام مختلف الأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها أما الحالة الثالثة فهي التعدي على البنية التحتية الحيوية والحالة الرابعة هي عندما يتم تنفيذ عمل عدواني ضد روسيا أو حلفائها ما يؤدي إلى تهديد وجود البلاد ذاتها حتى بدون استخدام الأسلحة النووية أي باستخدام أسلحة تقليدية”.

ورداً على سؤال آخر اعتبر مدفيديف أن روسيا كانت خلال أزمة التخلف عن السداد لعام 1998 أضعف بكثير مما هي عليه الآن في ظل حرب اقتصادية بدون قواعد وقال.. “الوضع حالياً مختلف.. في ذلك الوقت قاومنا جميعاً الأزمة المالية العالمية المرتبطة بظهور فقاعة مالية في الولايات المتحدة وكانت مهمتنا التصدي لذلك وتمكنا من القيام بذلك بدرجات متفاوتة من النجاح حيث تم انتشال الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي بسرعة إلى حد ما”.

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