موسكو: العقوبات الغربية ضد روسيا تقلل الثقة بالنظام النقدي العالمي الحالي

موسكو-سانا

أكد ألكسندر شيتينين مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الغربية ضد روسيا تقوض الثقة بالنظام النقدي العالمي الذي تم تشكيله بعد توقيع اتفاقيات بريتون وودز.

ونقلت وكالة تاس عن شيتينين قوله في مقابلة نشرتها اليوم مجلة (اوربي) الكوبية “قاموا بسرقة نصف احتياطياتنا الموضوعة في البنوك الغربية وهذا يقوض أي ثقة في النظام الاقتصادي الذي تم تأسيسه بموجب اتفاقيات بريتون وودز” مبيناُ أن الدولار الأمريكي أصبح بفضل هذه الاتفاقيات العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.

ولفت شيتينين إلى أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو تنتهك قواعد اقتصاد السوق وقال “هذه السياسة موجهة في النهاية ضد روسيا والعالم بما في ذلك دول الغرب نفسها” مضيفاً “العالم اليوم متنوع ومعقد للغاية وبالتالي فإن أي محاولة للهيمنة محكوم عليها بالفشل الذريع كما حدث في حالة العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان”.

وشدد شيتينين على أن الإجراءات الجوابية التي اتخذها الكرملين تستهدف الدول التي أظهرت موقفاً غير ودي تجاه روسيا ولا توجد بينها دول في أمريكا اللاتينية.

واعتباراً من عام 1944 حافظ نظام بريتون وودز على صفة الذهب كوسيلة دفع دولية وقدم عملتين احتياطيتين الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني ولكن في الواقع أصبح الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency