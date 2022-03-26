مصر تهزم السنغال ضمن تصفيات كأس العالم

القاهرة-سانا

حقق المنتخب المصري فوزاً ثميناً على ضيفه السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع السنغالي ساليو سيسه بالخطأ في مرماه عندما ارتدت الكرة من القائم بعد تسديدة محمد صلاح وارتطمت بسيسه قبل أن تتابع طريقها لمعانقة الشباك السنغالية في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز وضع المنتخب المصري قدماً في بطولة كأس العالم بانتظار مباراة الإياب التي ستقام في السنغال الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المونديال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency