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بوتين يوقع قانوناً يجرم نشر المعلومات الكاذبة عن أجهزة السلطة الروسية في الخارج

2022-03-25

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون فيدرالي يجرم نشر المعلومات الكاذبة عن أنشطة أجهزة السلطة الروسية في الخارج.

وينص القانون الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية على عقوبة أقصاها السجن 15 عاماً على نشر معلومات كاذبة عن أجهزة مثل الحرس الوطني الروسي أو وزارة الطوارئ أو النيابة العامة أو البعثات الدبلوماسية.

ووقع بوتين كذلك قانوناً حول المسؤولية الإدارية عن تشويه سمعة أجهزة السلطة الروسية العاملة في الخارج.

وينص القانون على فرض غرامات متفاوتة من 30 ألف روبل حتى 500 ألف روبل على المخالفين.

يذكر أن مجلس الاتحاد الروسي كان قد صدق على مشروع القانون الأربعاء الماضي.

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