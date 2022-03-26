تونس تهزم مالي في تصفيات كأس العالم

باماكو-سانا

حقق المنتخب التونسي فوزاً ثميناً على مضيفه منتخب مالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب مالي “موسى سيسيكو” بالخطأ في مرماه بالدقيقة 36 من زمن اللقاء.

كما تعرض سيسيكو للطرد في الدقيقة 40 لعرقلته اللاعب التونسي “سيف الدين الجزيري” ليكمل منتخب مالي المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز اقترب المنتخب التونسي من التأهل لنهائيات كأس العالم بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستقام في تونس الثلاثاء المقبل.

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