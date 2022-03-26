مقرر أممي يندد بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جنيف-سانا

ندد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك بنظام الفصل العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعياً إلى اعتماد قائمة من تدابير المساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين بصورة كاملة.

ونقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة عن لينك قوله خلال تقديمه تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف: “يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها /إسرائيل/ منذ عام 1967 نظام قانوني وسياسي مزدوج مفرط في التمييز يمنح الامتيازات لـ 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس والضفة الغربية”.

وتابع إنه “في نفس المساحة الجغرافية يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني ولكنهم مفصولون بجدران ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري مترسخ في ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي ودون أي سبيل إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية كان العالم قد وعد منذ فترة طويلة بأنها من حقهم”.

وتطرق لينك إلى الأوضاع في قطاع غزة الحاصر قائلاً إن “مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة والتي توصف باستمرار على أنها سجن مفتوح دون وصول كاف إلى الكهرباء أو المياه أو الصحة مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي”.

وفي إشارة الى كيان الاحتلال الإسرائيلي بين المقرر الأممي أن “النظام الذي يعطي عن قصد وبصورة واضحة الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى داخل نفس الوحدة الجغرافية على أساس الهوية العرقية والقومية والإثنية يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري”.

ولفت لينك إلى أن “الحكم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تم إنشاؤه عمدا بهدف فرض وقائع على الأرض بصورة أساسية من خلال المستوطنات والحواجز من أجل تشكيل ديموغرافية دائمة وغير قانونية تدعم المزاعم الإسرائيلية بالسيادة على الأرض المحتلة مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييداً من الأراضي المنفصلة”.

وحمل المقرر الخاص “المجتمع الدولي” الكثير من المسؤولية عن الوضع الحالي في الأراضي المحتلة وقال: “لأكثر من 40 عاماً أعلن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في مئات القرارات عدم قانونية ضم /إسرائيل/ للأرض المحتلة وعدم قانونية بنائها لمئات المستوطنات وأن إنكارها لحق تقرير المصير للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي” داعياً إلى اعتماد قائمة من تدابير المساءلة “لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة كاملة”.

يذكر أن لينك دعا في كانون الأول الماضي إلى محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على احتلال فلسطين والامتثال للقانون الدولي مشيراً إلى تجاهله الدائم لقرارات مجلس الأمن حول الاستيطان.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه حذرت اليوم من أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصلت إلى مستويات كارثية جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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