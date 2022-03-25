مسؤولة أممية تؤكد أن تصاعد جرائم الاحتلال أدى إلى استشهاد 74 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً

جنيف-سانا

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه من أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصلت إلى مستويات كارثية جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

ووفقاً لوكالة وفا أكدت باشليه في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وكذلك تقريرها حول الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها وتستمر في استخدام “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين.

ولفتت باشليه إلى أن تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين أدى إلى استشهاد 74 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً و54 رجلاً وثلاث نساء إضافة إلى تشريد 98 شخصاً على الأقل من منازلهم جراء هدم قوات الاحتلال قرية حمصة البقيعة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

وبينت باشليه أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات أدى إلى تدهور حاد في حقوق الإنسان الفلسطيني في انتهاك فاضح للقانون الدولي داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة مسؤولي الاحتلال عن انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

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