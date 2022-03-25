بردى: لا تعديل على أسعار منتجاتنا

دمشق-سانا

أكدت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” أن أسعار منتجاتها بقيت دون أي تعديل ولم يتم رفعها رغم ارتفاع أسعار مثيلاتها في السوق السورية.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي عباس في تصريح لمراسل سانا أن قرار الإبقاء على أسعار منتجات الشركة يهدف إلى التدخل الإيجابي في سوق التجهيزات المنزلية المحلية التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها تجاوزت الـ 25 بالمئة وخاصة البرادات والأدوات الكهربائية بسبب شح المواد الأولية في ظل الحصار الغربي الجائر المفروض على سورية.

وجاء هذا الإجراء وفق المهندس علي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء منتجات الشركة واقتنائها في ظل ارتفاع الأسعار.

وكانت شركة بردى والسورية للتجارة توصلتا قبيل بداية العام الحالي لطرح منتجات بردى في صالات السورية للتجارة و بالتقسيط لكافة العاملين في الدولة.

وشهدت بردى منذ النصف الثاني من العام الماضي خطوات مهمة في تطوير وزيادة عدد منتجات الشركة ورفع الطاقات الإنتاجية مع زيادة الطلب نتيجة ثقة المواطنين بمنتجاتها الممتدة منذ أكثر من 55 عاماً.

أحمد سليمان