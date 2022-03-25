وفاة عدد من المدنيين جراء انهيار نفق لميليشيا قسد جنوب غرب الحسكة

الحسكة-سانا

توفي عدد من المدنيين جراء انهيار نفق بمنطقة جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة تابع لميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر أهلية في تصريح لمراسل سانا أن أحد الأنفاق التي تعمد ميليشيا قسد إلى حفرها بشكل عشوائي انهار في محيط قرية تل بارود بمنطقة جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة ما تسبب بوفاة عدد من المدنيين العاملين الذين تشغلهم الميليشيا بحفر الأنفاق.

يذكر أن عشرات المدنيين لقوا حتفهم في السنوات الماضية نتيجة انهيار الانفاق التي تحفرها الميليشيا في مختلف المناطق التي تسيطر عليها لاستخدامها بأعمالها العسكرية مستغلة حاجة المواطنين المعيشية لزجهم في أعمال الحفر.

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